Ураган в США: Трамп попросил американцев быть острожнее, а губернатор Флориды – готовиться к эвакуации

СЕГОДНЯ 21:11 2019-09-01T21:16:25+03:00

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Дональд Трамп продолжает оповещать жителей Америки через свою страницу в твиттер о прогнозах метеорологов в связи с ураганом Дориан. Напомним, стихии присвоен пятый, максимальный, класс опасности. В зоне особого риска Южная и Северная Каролина, Флорида, Джорджия, Алабама. Эти штаты по словам американского лидера пострадают сильнее, чем ожидалось. Дориан он назвал самым большим ураганом за все время.

- Будьте осторожны, - написал Дональд Трамп. – Благословит вас всех бог.

Губернатор Флориды Рон Десантис призвал жителей готовиться к эвакуации. Изданы приказы об обязательной эвакуации для прибрежных районов округа Палм-Бич и округа Мартин.

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- Если вы живете в этих районах, прислушайтесь к предупреждению и слушайте местных чиновников. Это опасный ураган, - написал в твиттер Десантис.

Он попросил людей собрать припасы и самые необходимые вещи для эвакуации. Также добавил, что находится на постоянной связи с президентом. Чтобы американцы могли в потоке сообщений находить нужные, в твиттере даже создали хэштег со словом Дориан.

ИСТОЧНИК KP.RU