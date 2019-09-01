2019-09-01T21:16:25+03:00
Происшествия

Ураган в США: Трамп попросил американцев быть острожнее, а губернатор Флориды – готовиться к эвакуации

Президент США назвал ураган Дориан самым большим ураганом, который когда-либо надвигался на страну [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Ураган достиг пятой категории опасностиУраган достиг пятой категории опасностиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Дональд Трамп продолжает оповещать жителей Америки через свою страницу в твиттер о прогнозах метеорологов в связи с ураганом Дориан. Напомним, стихии присвоен пятый, максимальный, класс опасности. В зоне особого риска Южная и Северная Каролина, Флорида, Джорджия, Алабама. Эти штаты по словам американского лидера пострадают сильнее, чем ожидалось. Дориан он назвал самым большим ураганом за все время.

- Будьте осторожны, - написал Дональд Трамп. – Благословит вас всех бог.

Губернатор Флориды Рон Десантис призвал жителей готовиться к эвакуации. Изданы приказы об обязательной эвакуации для прибрежных районов округа Палм-Бич и округа Мартин.

Закрытие авиасалона МАКС-2019.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Если вы живете в этих районах, прислушайтесь к предупреждению и слушайте местных чиновников. Это опасный ураган, - написал в твиттер Десантис.

Он попросил людей собрать припасы и самые необходимые вещи для эвакуации. Также добавил, что находится на постоянной связи с президентом. Чтобы американцы могли в потоке сообщений находить нужные, в твиттере даже создали хэштег со словом Дориан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский обсудил с Пенсом в Польше будущею встречу с президентом США
Израиль выпустил около сотни снарядов в ответ на авиационный удар Ливана
Скандальный диакон-блогер Андрей Кураев госпитализирован в Москве
Появилось видео с наезда на толпу пешеходов в Москве
Главные реформы Зеленский планирует провести в первый год президентства
Полиция задержала участников антиамериканской акции в Варшаве
В убийстве найденного на свалке в Армении ребенка подозревают его мать
В Кондопоге открылось госучилище Олимпийского резерва
Новый премьер министр Украины прокатился по зданию правительства на самокате
В зажжении Вечного огня в Любляне принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
100 дней президентства: Зеленский рассказал о главном своем достижении
Грузия увеличила число военных на границе с Южной Осетией
Шюррле, Тиль и Ларссон выйдут в атаке "Спартака" на игру против "Зенита"
Дзюба и Азмун выйдут в стартовом составе "Зенита" на игру со "Спартаком"
Папа Римский застрял в лифте Ватикана и опоздал на мессу
Ученые объяснили, почему переспорить женщину невозможно
Ураган Дориан достиг самой высокой категории опасности
Ливан выпустил противотанковую ракету в сторону Израиля
Боевая бабушка в розовой пижаме перепугала забравшихся к ней в дом грабителей
Во Франции произошла массовая задержка рейсов из-за компьютерного сбоя
Рэпер Джиган с семьей застрял на острове из-за урагана Дориан
В Госдуме прокомментировали аваиаудар США по Идлибу
Захарова об отказе Польши приглашать Россию на годовщину войны: Варшава загнала себя в глупое положение
Путин приедет в пострадавшую от паводков Иркутскую область
За парты военных вузов сядут 70 тысяч курсантов
Представители миссии ОБСЕ от ДНР попали под обстрел украинских военных
После падения вертолёта в Клязьминское водохранилище Рогозин предложил помечать ЛЭП цветными шарами
Грузинские силовики обстреляли беспилотник югоосетинских пограничников