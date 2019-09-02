В Северной Каролине объявили режим ЧС из-за урагана «Дориан»

СЕГОДНЯ 02:47 2019-09-02T02:57:44+03:00

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В США продолжает бушевать сильнейший ураган «Дорианн». Он уже добрался до Южной и Северной Каролины. Местные власти объявили режим ЧС и потребовали обязательной эвакуации местных жителей. Сравнительно безопасной остается ситуация в Северной Каролине.

- Губернатор Купер объявил режим чрезвычайной ситуации во всех 100 округах, что позволит мобилизовать ресурсы штата, - сообщили представители губернатора Северной Каролины Рэя Купера.

В Южной Каролине, тем временем, объявили, что людям необходимо покинуть свои дома. В регионе с обеда понедельника, 2 сентября начнется эвакуация людей. Она коснется примерно одного миллиона человек.

Сайт kp.ru писал ранее, что стихии присвоен пятый, максимальный, класс опасности. В зоне особого риска Южная и Северная Каролина, Флорида, Джорджия, Алабама. Эти штаты, по словам американского лидера, пострадают сильнее, чем ожидалось. "Дориан" Дональд Трамп назвал одним из самых сильных ураганов десятилетия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729411" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео урагана "Дориан".

ИСТОЧНИК KP.RU