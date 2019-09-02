В Северной Каролине объявили режим ЧС из-за урагана «Дориан»
В США продолжает бушевать сильнейший ураган «Дорианн». Он уже добрался до Южной и Северной Каролины. Местные власти объявили режим ЧС и потребовали обязательной эвакуации местных жителей. Сравнительно безопасной остается ситуация в Северной Каролине.
- Губернатор Купер объявил режим чрезвычайной ситуации во всех 100 округах, что позволит мобилизовать ресурсы штата, - сообщили представители губернатора Северной Каролины Рэя Купера.
В Южной Каролине, тем временем, объявили, что людям необходимо покинуть свои дома. В регионе с обеда понедельника, 2 сентября начнется эвакуация людей. Она коснется примерно одного миллиона человек.
Сайт kp.ru писал ранее, что стихии присвоен пятый, максимальный, класс опасности. В зоне особого риска Южная и Северная Каролина, Флорида, Джорджия, Алабама. Эти штаты, по словам американского лидера, пострадают сильнее, чем ожидалось. "Дориан" Дональд Трамп назвал одним из самых сильных ураганов десятилетия.
Опубликовано видео урагана "Дориан".
ИСТОЧНИК KP.RU