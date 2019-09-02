Власти четырех штатов США объявили эвакуацию из-за урагана "Дориан"
В четырех американских штатах - Флорида, Джорджия, а также Северная и Южная Каролина - объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жителей прибрежных районов эвакуируют в обязательном порядке из-за приближения мощного урагана "Дориан". Соответствующее распоряжение отдали местные власти.
Так, эвакуация в Южной Каролине начнется в обед в понедельник, 2 сентября, и затронет около миллиона человек. Жители Восточного побережья Джорджии начнут покидать свои дома в полдень того же дня, а жители Флориды - рано утром.
Власти призвали их быть внимательнее и принимать все меры предосторожности, ведь многие рискуют остаться в полной изоляции, если вовремя не окажутся в безопасной зоне. Ураган может повредить линии электропередач, повалить деревья и устроить подтопления.
Согласно данным AP, сейчас "Дориан" уже находится в 250 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич. Он достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.
Сайт kp.ru писал, что ранее президент США Дональд Трамп назвал "Дориан" одним из сильнейших ураганов десятилетия.
Опубликовано видео урагана "Дориан".
ИСТОЧНИК KP.RU