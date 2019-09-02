2019-09-02T08:13:23+03:00
Происшествия

Власти четырех штатов США объявили эвакуацию из-за урагана "Дориан"

Обязательное перемещение в зоны временного размещения затронет жителей прибрежных районов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Губернаторы ряда штатов США ввели режим ЧСГубернаторы ряда штатов США ввели режим ЧСФото: REUTERS
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В четырех американских штатах - Флорида, Джорджия, а также Северная и Южная Каролина - объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жителей прибрежных районов эвакуируют в обязательном порядке из-за приближения мощного урагана "Дориан". Соответствующее распоряжение отдали местные власти.

Так, эвакуация в Южной Каролине начнется в обед в понедельник, 2 сентября, и затронет около миллиона человек. Жители Восточного побережья Джорджии начнут покидать свои дома в полдень того же дня, а жители Флориды - рано утром.

Власти призвали их быть внимательнее и принимать все меры предосторожности, ведь многие рискуют остаться в полной изоляции, если вовремя не окажутся в безопасной зоне. Ураган может повредить линии электропередач, повалить деревья и устроить подтопления.

Согласно данным AP, сейчас "Дориан" уже находится в 250 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич. Он достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.

Сайт kp.ru писал, что ранее президент США Дональд Трамп назвал "Дориан" одним из сильнейших ураганов десятилетия.

Опубликовано видео урагана "Дориан".

ИСТОЧНИК KP.RU

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