Объединенное командование США и Южной Кореи покинет Сеул
Командование объединенных сил Южной Кореи и США будет переведено из сеульского района Ёнсан на базу Camp Humphreys в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо, которая расположена в 70 километрах от столицы.
Передислокация будет завершена к 2021 году. При этом план операции утвердят лишь в конце октября-начале ноября на 51-й консультативном совещании Сеула и Вашингтона по вопросам совместной безопасности.
Ранее в Пхёнтхэк уже перевели командование восьмой армии Соединенных Штатов. Предстоящая же передислокация может быть связана с возможной передачей Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время, передает KBS.
Напомним, что сейчас это право принадлежит Вашингтону. Южная Корея управляется своей армией лишь в мирное время. Также эти две страны постоянно проводят совместные военные учения, что очень не нравится КНДР. Сайт kp.ru писал, что Пхеньян неоднократно выражал протесты.
ИСТОЧНИК KP.RU