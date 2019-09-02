2019-09-02T09:44:50+03:00
Политика

Объединенное командование США и Южной Кореи покинет Сеул

Новой точкой размещения войск станет база Camp Humphreys в провинции Кёнгидо
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Военное командование США переедет из СеулаВоенное командование США переедет из СеулаФото: REUTERS
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Командование объединенных сил Южной Кореи и США будет переведено из сеульского района Ёнсан на базу Camp Humphreys в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо, которая расположена в 70 километрах от столицы.

Передислокация будет завершена к 2021 году. При этом план операции утвердят лишь в конце октября-начале ноября на 51-й консультативном совещании Сеула и Вашингтона по вопросам совместной безопасности.

Ранее в Пхёнтхэк уже перевели командование восьмой армии Соединенных Штатов. Предстоящая же передислокация может быть связана с возможной передачей Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время, передает KBS.

Напомним, что сейчас это право принадлежит Вашингтону. Южная Корея управляется своей армией лишь в мирное время. Также эти две страны постоянно проводят совместные военные учения, что очень не нравится КНДР. Сайт kp.ru писал, что Пхеньян неоднократно выражал протесты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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