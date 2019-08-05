Южная Корея и США проведут совместные военные учения

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-05T10:45:57+03:00

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Соединенные Штаты и Южная Корея проведут совместные командно-штабные учения. Тренировки начнутся в понедельник, 5 августа, и могут продлиться несколько недель. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны республики.

Со стороны Кореи в маневрах будут участвовать представители Комитета начальников штабов, оборонного ведомства, командования сухопутных, военно-морских и воздушных сил. Со стороны США - представители Тихоокеанского командования и командования американским военным контингентом на полуострове.

Основной целью проведения учений является подготовка Штаба по управлению кризисными ситуациями и оценка готовности Сеула оперативно управлять войсками. Первый этап маневров будет включать отработку действий с помощью компьютерной симуляции, передает телеканал KBS.

Сайт kp.ru писал, что Южная Корея и США обещали прекратить совместные военные учения близ Корейского полуострова, поскольку это не нравится КНДР, однако с тех пор стороны неоднократно нарушали данное Пхеньяну слово.

ИСТОЧНИК KP.RU