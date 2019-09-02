2019-09-02T09:29:15+03:00
Политика

Нового министра образования Украины раскритиковали за ошибки в тексте

Пользователи соцсетей обвинили Анну Новосад в неграмотности и незнании родного языка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Анна Новосад только вступила в должность министра образования и науки Украины, но уже подверглась общественной критике. Пользователей социальных сетей возмутил опубликованный главой ведомства текст, в котором она допустила множество ошибок.

Новосад всего лишь хотела выразить благодарность за оказанное ей властями доверие и ознакомить население с предстоящими задачами, но в итоге была уличена в неграмотности и незнании родного языка.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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