2019-09-02T10:49:03+03:00
В мире

Джонсон пригрозил наказать консерваторов, которые будут бунтовать против «жёсткого» Brexit

Тори могут потерять места в парламенте за попытку сорвать выход из ЕС без сделки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Джонсон пригрозил наказать консерваторов, которые будут бунтовать против «жёсткого» BrexitДжонсон пригрозил наказать консерваторов, которые будут бунтовать против «жёсткого» BrexitФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Борис Джонсон «пригрозил наказанием» парламентариям-консерваторам, которые выступают против выхода из Евросоюза без сделки с Брюсселем и намерены просить об отсрочке Brexit.

Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленный источник из парламентских организаторов, Джонсон сообщил, что если члены Палаты общин от Консервативной партии не проголосуют во вторник, 3 сентября, за приостановку работы парламента до середины октября, то разрушат переговорную позицию правительства и передадут контроль над парламентом лидеру лейбористов Джереми Корбину.

Напомним, ранее королева Великобритании Елизавете II одобрила решение Джонсона приостановить работу британского парламента с 9-12 сентября по 14 октября. Многие парламентарии уверены, что действия главы правительства связана с желанием реализовать выход королевства из ЕС без соглашения, поскольку в сложившихся условиях у Палаты общин не будет времени, чтобы попытаться заблокировать возможный сценарий «жесткого Brexit».

ИСТОЧНИК KP.RU

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