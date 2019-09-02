Польша обвинила Россию в том, что не получила репарации от Германии

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-02T13:44:41+03:00

В Варшаве заявили, что решение было принято советскими властями, а не руководством республики

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что Варшава так и не получила репарации за ущерб, нанесенный стране нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Глава ведомства напомнил, что республика являлась частью Советского Союза, а значит не была суверенна в этом решении.

"Этой компенсации не было после Второй мировой войны, потому что Польша находилась под господством России и в этой связи Россия приняла такое решение", - сказал Блащак в эфире Польского ТВ.

Сайт kp.ru писал, что Варшава уже не первый год требует от Берлина компенсации ущерба в размере около 900 миллиардов долларов. Польские власти делают акцент на том, что столица была почти полностью разрушена во время войны. Германия же считает вопрос закрытым.

ИСТОЧНИК KP.RU