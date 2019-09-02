Москалькова: Россия и Украина продолжают переговоры об обмене удерживаемыми лицами

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-02T13:48:09+03:00

Москалькова рассказала о переговорах между Россией и Украиной об обмене удерживаемых лиц. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Переговоры об обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом ведутся, но еще предстоит оформить ряд важных юридических документов. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова.

«Очень важно, чтобы люди могли вернуться домой, для этого нужно провести целый ряд очень важных юридических процедур. Процесс начался, такие переговоры ведутся» — сказала омбудсмен, подчеркнув, что «сегодня очень важный этап в деэскалации российско-украинских отношений»

Ранее предполагалось, что обмен может состояться в пятницу, 30 августа, о чем заявил один из депутатов Рады. Адвокат находящихся в Киеве россиян Валентин Рыбин сообщил, что освобождение удерживаемых лиц может состояться во вторник, 3 сентября.

Однако на данный момент нет указа о помиловании, который должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Ранее Рыбин предположил, что это может быть связано с представителями в офисе главы незалежной, желающими обрушить его рейтинг. Тем не менее украинский лидер сообщил, что лично занимается данным вопросом и результаты должны появиться «в ближайшие дни».

ИСТОЧНИК KP.RU