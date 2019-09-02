2019-09-02T10:28:23+03:00
Политика

Обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной в понедельник не состоится

Зеленский до сих пор не подписал указ о помиловании
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Обмен удерживаемых лиц между Киевом и Москвой в понедельник не состоитсяОбмен удерживаемых лиц между Киевом и Москвой в понедельник не состоитсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией в понедельник, 2 сентября, не состоится из-за отсутствия указа о помиловании, который должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующие заявление сделал адвокат находящихся в Киеве россиян Валентин Рыбин

«Сегодня не будет. Пока не будет указа Зеленского о помиловании, никто никуда не поедет. Указа пока нет», - передают РИА Новости слова адвоката.

Ранее предполагалось, что обмен может состояться в пятницу, 30 августа, о чем заявил один из депутатов Верховной рады. Позже, в ночь на пятницу, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале процесса взаимного освобождения.

Однако в день предполагаемого обмена Рыбин сообщил, что нет никаких планов по отправке российских граждан на родину и назвал «фейком» заявление о завершении юридического процесса, но предположил, что вопрос может быть решен во вторник, 3 сентября. В офисе украинского лидера также опровергли информацию о завершении обмена, назвав их «информационным хаосом». В СБУ заявили, что окончательной даты взаимного освобождения пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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