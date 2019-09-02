2019-09-02T17:18:24+03:00
Наука

Роскосмос передаст МЧС новый комплекс для мониторинга пожаров

Новое оборудование сможет передавать оперативную информацию о возгораниях на всей территории России
Людмила КАЮМОВА
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МЧС получит от Роскосмоса новое оборудование для мониторинга термоаномалий на ЗемлеМЧС получит от Роскосмоса новое оборудование для мониторинга термоаномалий на ЗемлеФото: REUTERS
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Роскосмос передаст Министерству чрезвычайных ситуаций (МЧС) мобильный комплекс, главной задачей которого будет космический мониторинг температурных изменений на Земле. Новое оборудование планируется разместить в Старой Рузе Московской области. Для его обслуживания потребуется порядка 30 специалистов.

Новый комплекс планируют использовать сразу в трех направлениях, сообщается на сайте МЧС. Во-первых, аппарат будет использоваться непосредственно для ведения наблюдений во время чрезвычайных ситуаций. При помощи самолета или автотранспорта его можно будет переместить из места постоянной дислокации в зону особого внимания.

Также новый аппарат позволит бесперебойно получать информацию с космических спутников во время ремонта или замены основного оборудования МЧС. Комплекс также будет отслеживать обстановку в особо значимых районах страны. В качестве яркого примера министерство приводит побережье Крыма во время пляжного сезона.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о проекте «Государево око». В рамках него Роскосмос выступил с инициативой создания системы спутников дистанционного зондирования Земли, которая позволит следить за изменениями происходящих на Земле процессов в динамике. Также напомним, что в августе МЧС уже воспользовалось снимками, сделанными из космоса, для более оперативного тушения пожаров в Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU

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