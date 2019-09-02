2019-09-02T18:06:38+03:00
Политика

МИД Турции: Анкара и Москва не ведут переговоры о поставках Су-35 и Су-57

Ранее Реджеп Эрдоган сообщил о переговорах по покупке российских истребителей [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российский многоцелевой истребитель Cу-35Российский многоцелевой истребитель Cу-35Фото: Минобороны РФ
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Анкара и Москва в настоящее время не ведут переговоры о поставках российских многоцелевых истребителей Су-35 и Су-57. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Нет. Сейчас мы являемся частью программы F-35», - цитируют РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о переговорах по вопросам поставки российских многоцелевых истребителей. Турецкий лидер уточнил, что после авиасалона МАКС-2019 в России остались представители республики, которые будут работать над условиями кредитования и совместного производства.

Напомним, на МАКС-2019 глава Турции проявил интерес к российским Су-35 и Су-57. После глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что стороны начали обсуждать возможность поставок истребителей, однако отметил, что пока речь не идет контрактных переговорах.

Путин показал Эрдогану Су-57 и поел с ним мороженого, а российские работодатели не поддержали идею введения дневного сна на работе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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