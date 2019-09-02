МИД Турции: Анкара и Москва не ведут переговоры о поставках Су-35 и Су-57
Анкара и Москва в настоящее время не ведут переговоры о поставках российских многоцелевых истребителей Су-35 и Су-57. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«Нет. Сейчас мы являемся частью программы F-35», - цитируют РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.
Как сообщал сайт kp.ru, накануне президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о переговорах по вопросам поставки российских многоцелевых истребителей. Турецкий лидер уточнил, что после авиасалона МАКС-2019 в России остались представители республики, которые будут работать над условиями кредитования и совместного производства.
Напомним, на МАКС-2019 глава Турции проявил интерес к российским Су-35 и Су-57. После глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что стороны начали обсуждать возможность поставок истребителей, однако отметил, что пока речь не идет контрактных переговорах.
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ИСТОЧНИК KP.RU