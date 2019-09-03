Аэропорт на Багамах ушел под воду из-за урагана «Дориан»
Ураган «Дориан» добрался до Международного аэропорта в городе Фрипорт на Багамских островах. Вода затопила взлетную полосу и вплотную подступила к зданию воздушной гавани.
Местные жители оказались в настоящей западне. Вода из Атлантики захватывает все новые и новые территории.
Пока о пострадавших и погибших во Фрипорте не сообщается, передает Пятый канал.
Удар стихии так же пришелся на Южную и Северную Каролину, Флориду, Джорджию и Алабаму. 1 сентября стихии был присвоен пятый, максимальный, класс опасности.
Всего известно о пяти погибших, суммы материального ущерба пока не подсчитываются, но они тоже будут огромными. Известно, что «Дориан» разрушал крыши нескольких домов, швырял машины, даже бригады спасателей были вынуждены пережидать усиления стихии в укрытиях. Местные спасатели получили более тысяч сообщений с просьбами о помощи.
Дональд Трамп уже отметил, что данная стихия стала оной из самых сильных за последнее десятилетие.
ИСТОЧНИК KP.RU