2019-09-03T08:23:27+03:00
В мире

Аэропорт на Багамах ушел под воду из-за урагана «Дориан»

Стихия бушует уже несколько дней [видео]
Елена АКИМОВА
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Ураган "Дориан" бушует в СШАУраган "Дориан" бушует в СШАФото: REUTERS
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Ураган «Дориан» добрался до Международного аэропорта в городе Фрипорт на Багамских островах. Вода затопила взлетную полосу и вплотную подступила к зданию воздушной гавани.

Местные жители оказались в настоящей западне. Вода из Атлантики захватывает все новые и новые территории.

Пока о пострадавших и погибших во Фрипорте не сообщается, передает Пятый канал.

Удар стихии так же пришелся на Южную и Северную Каролину, Флориду, Джорджию и Алабаму. 1 сентября стихии был присвоен пятый, максимальный, класс опасности.

Всего известно о пяти погибших, суммы материального ущерба пока не подсчитываются, но они тоже будут огромными. Известно, что «Дориан» разрушал крыши нескольких домов, швырял машины, даже бригады спасателей были вынуждены пережидать усиления стихии в укрытиях. Местные спасатели получили более тысяч сообщений с просьбами о помощи.

Дональд Трамп уже отметил, что данная стихия стала оной из самых сильных за последнее десятилетие.

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Ураган Дориан бушует на Багамах. Видео очевидцев
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ИСТОЧНИК KP.RU

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