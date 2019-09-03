Песков: Дата встречи в «нормандском формате» не определена
Дата следующей встречи «нормандской четверки» пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока не определена», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Как писал сайт kp.ru, накануне состоялась встреча советников лидеров «нормандской четвёрки». По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в ходе встречи были достигнуты «определённые успехи» и в ближайшее время может состояться саммит на высшем уровне.
Ранее Кремль сообщил об активизации переговоров по возобновлению встреч в «нормандском формате». Песков отметил, что «за» встречу на высшем уровне выступают лидеры России, Украины, Франции и Германии. Однако пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что для начала будет проведена экспертная оценка, чтобы понять результативность договоров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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