Песков: Дата встречи в «нормандском формате» не определена

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-03T11:51:21+03:00

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Дата следующей встречи «нормандской четверки» пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока не определена», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Как писал сайт kp.ru, накануне состоялась встреча советников лидеров «нормандской четвёрки». По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в ходе встречи были достигнуты «определённые успехи» и в ближайшее время может состояться саммит на высшем уровне.

Ранее Кремль сообщил об активизации переговоров по возобновлению встреч в «нормандском формате». Песков отметил, что «за» встречу на высшем уровне выступают лидеры России, Украины, Франции и Германии. Однако пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что для начала будет проведена экспертная оценка, чтобы понять результативность договоров.

ИСТОЧНИК KP.RU