2019-09-03T17:14:23+03:00
Политика

Медведчук предположил, что скоро от Конституции Украины останутся «рожки и ножки»

Это произойдет если в основной закон страну продолжат вносить хаотичные изменения
Елена АКИМОВА
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор МедведчукГлава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор МедведчукФото: ТАСС
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук предупредил, что от Конституции Украины могут остаться «рожки и ножки». Это произойдет в том случае, если в основной закон Украины продолжат хаотично вносить изменения.

Все происходящее он назвал «конституционным спамом».

- Если он продолжится, то мы можем от основного закона получить ножки и рожки», — цитирует слова Медведчука RT.

Он уже нашел нарушения в законе об отмене депутатской неприкосновенности на Украине. Парламентарии Верховной радой приняли его с нарушением регламента и процедуры голосования.

- Мы не поддержали данные изменения, как и не будем поддерживать многие другие, хотя, по сути, с ними согласны, - резюмирует политик.

Медведчук так же уверен, что вопрос об отмене депутатской неприкосновенности целесообразно ставить и по отношению к президенту Украины.

Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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