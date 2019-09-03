Медведчук предположил, что скоро от Конституции Украины останутся «рожки и ножки»
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук предупредил, что от Конституции Украины могут остаться «рожки и ножки». Это произойдет в том случае, если в основной закон Украины продолжат хаотично вносить изменения.
Все происходящее он назвал «конституционным спамом».
- Если он продолжится, то мы можем от основного закона получить ножки и рожки», — цитирует слова Медведчука RT.
Он уже нашел нарушения в законе об отмене депутатской неприкосновенности на Украине. Парламентарии Верховной радой приняли его с нарушением регламента и процедуры голосования.
- Мы не поддержали данные изменения, как и не будем поддерживать многие другие, хотя, по сути, с ними согласны, - резюмирует политик.
Медведчук так же уверен, что вопрос об отмене депутатской неприкосновенности целесообразно ставить и по отношению к президенту Украины.
Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
ИСТОЧНИК KP.RU