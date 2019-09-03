Ураган «Дориан», бушующий в США, ослаб до четвертой категории
В нескольких американских штатах из-за стихии действует режим ЧС
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Метеорологи США заявили, что сила мощнейшего в новейшей истории США урагана «Дориан» пошла на спад. Эксперты сообщили, что сейчас он ослаб до четвертой категории и постепенно движется к побережью юго-восточных штатов страны.
Его скорость составляет примерно полтора километра в час. Сейчас он находится в 55 километрах к северо-востоку от острова Гранд-Багама архипелага Багамских островов, при этом порывы ветра внутри урагана достигают 265 километров в час.
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ИСТОЧНИК KP.RU