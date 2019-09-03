Ураган «Дориан», бушующий в США, ослаб до четвертой категории

СЕГОДНЯ 02:38 2019-09-03T02:38:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Метеорологи США заявили, что сила мощнейшего в новейшей истории США урагана «Дориан» пошла на спад. Эксперты сообщили, что сейчас он ослаб до четвертой категории и постепенно движется к побережью юго-восточных штатов страны.

Его скорость составляет примерно полтора километра в час. Сейчас он находится в 55 километрах к северо-востоку от острова Гранд-Багама архипелага Багамских островов, при этом порывы ветра внутри урагана достигают 265 километров в час.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU