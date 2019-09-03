2019-09-03T19:05:36+03:00
Общество

97 бездомных собак в доме: Жительница Багам спасает животных от урагана Дориан

В спальне женщины поселились 79 собак, и ни одна их них не попыталась забраться на хозяйскую кровать
Юлия САЛЬНИКОВА
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В доме женщины почти сто собак, некоторые из них больныеВ доме женщины почти сто собак, некоторые из них больныеФото: Facebook
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Жертвами урагана Дориан в США стали пять человек. Но стихия не пощадили и животных. Жительница Багамских островов написала в фейсбук, что из-за урагана гибнут десятки бездомных животных. Часть из них она привела в свой дом.

- 97 собак в моем доме, и 79 из них - в моей спальне. Это было безумие, но, по крайней мере, они уважают мою кровать, и никто не осмелился прыгнуть на нее, - написала женщина.

Шелла Филлипс помогает животным не только во время разгула стихии Фото: Facebook

Шелла Филлипс помогает животным не только во время разгула стихииФото: Facebook

Она забаррикадировала дом и говорит, что на улицах стало совершенно пусто. До того, как их в штат нагрянула стихия, Шелла Филлипс стала приводить в коттедж животных. Соседи пожертвовали ей коробки для больных собак.

Багамы посрадали от урагана не так сильно, как другие штаты, и зоозащитница просит тех, где стихия представляет особенную опасность, помочь животным.

- На каждом острове есть много бездомных собак, мое сердце разбито от этого, - написала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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