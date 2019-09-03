В Вирджинии ввели режим ЧС из-за урагана «Дориан»

СЕГОДНЯ 05:56 2019-09-03T05:56:18+03:00

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В США продолжает бушевать ураган «Дориан». Несмотря на то, что его сила стихла до четвертой категории, власти отдельных штатов продолжают вводить режим ЧС. На этот раз очередь дошла до Вирджинии.

- Ураган «Дориан» - это серьезная буря, нынешние прогнозы указывают на то, что он может затронуть части Вирджинии. Я объявляю режим чрезвычайного положения, чтобы обеспечить должный уровень помощи местным властям и сообществам, - сообщил губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм.

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ИСТОЧНИК KP.RU