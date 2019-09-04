2019-09-04T09:39:41+03:00
Политика

Кремль не будет анонсировать дату обмена заключенными из-за «чувствительности» темы

Предполагается, что юридическая процедура состоится 7 сентября
Юлия САЛЬНИКОВА
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Обмен по данным СМИ должен состояться в субботу 7 сентябряОбмен по данным СМИ должен состояться в субботу 7 сентябряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Кремле отказались называть дату обмена заключенными между Россией и Украиной. Напомним, в СМИ появилась информация, что процедура назначена на 7 сентября. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что анонсировать событие официально не будут, поскольку тема очень «чувствительная».

Ранее предполагалось, что обмен состоится 30 августа. Затем по сообщениям СМИ обмен якобы перенесли на 3 сентября. Сегодня стало известно, что вероятной датой проведения юридической процедуры станет суббота.

Арестованные на Украине россияне переведены в СИЗО и ожидают отправки на Родину. В списке удерживаемых лиц, готовящихся к обмену, Максим Одинцов и Александр Баранов. Они были признаны на Украине виновными в дезертирстве, государственной измене и осуждены к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно. Евгений Мефедов обвинен в сепаратизме по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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