Кремль не будет анонсировать дату обмена заключенными из-за «чувствительности» темы

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-04T09:39:41+03:00

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В Кремле отказались называть дату обмена заключенными между Россией и Украиной. Напомним, в СМИ появилась информация, что процедура назначена на 7 сентября. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что анонсировать событие официально не будут, поскольку тема очень «чувствительная».

Ранее предполагалось, что обмен состоится 30 августа. Затем по сообщениям СМИ обмен якобы перенесли на 3 сентября. Сегодня стало известно, что вероятной датой проведения юридической процедуры станет суббота.

Арестованные на Украине россияне переведены в СИЗО и ожидают отправки на Родину. В списке удерживаемых лиц, готовящихся к обмену, Максим Одинцов и Александр Баранов. Они были признаны на Украине виновными в дезертирстве, государственной измене и осуждены к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно. Евгений Мефедов обвинен в сепаратизме по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

ИСТОЧНИК KP.RU