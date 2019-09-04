Обмен заключенными между Россией и Украиной назначен на 7 сентября

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-04T08:51:26+03:00

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Названа новая дата обмена заключенными между Россией и Украиной. По данным Интерфакс, 7 сентября самолет направит украинских моряков на Родину, другой рейс доставит в Россию наших соотечественников, арестованных на территории Назалежной. Переговоры об обмене между Москвой и Киевом шли несколько недель.

Первоначально планировалось, что обмен состоится 30 августа.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU