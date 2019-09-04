2019-09-04T08:51:26+03:00
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной назначен на 7 сентября

До субботы планируется завершить все необходимые юридические процедуры
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Названа новая дата обмена заключенными между Россией и Украиной. По данным Интерфакс, 7 сентября самолет направит украинских моряков на Родину, другой рейс доставит в Россию наших соотечественников, арестованных на территории Назалежной. Переговоры об обмене между Москвой и Киевом шли несколько недель.

Первоначально планировалось, что обмен состоится 30 августа.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Немецкая телекомпания Deutsche Welle отказалась участвовать в комиссии по вмешательству в дела России
В объединении пассажиров предложили установить «справедливые цены» на такси до аэропорта
Авиабилеты подорожали на 7% в первом полугодии
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Трамп объявил в Северной Каролине режим ЧС из-за урагана Дориан
В ДТП с туристическим автобусом в Новой Зеландии погибли шесть человек
Жириновский поблагодарил украинский власти за «развал» страны
Продолжительность жизни россиян существенно выросла
Пентагон урежет 127 программ для выделения $3,6 млрд на строительство стены
В Москве поймали похитителя телефонов Бондарчука и Миронова
Трамп поздравил Польшу с 80-летием начала Второй мировой войны
Погода в Москве на 4 сентября 2019 года: ожидается дождь и гроза
В ЦБ рассказали, как мошенники воруют деньги с помощью соцсетей
Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали не менее семи человек
Посольство России ответило Болгарии на заявление об освобождении Европы от нацизма
Специалисты перечислили города России с самым грязным воздухом
Минздрав планирует в этом году привить от гриппа почти половину россиян