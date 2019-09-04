Власти Гонконга из-за протестов намерены отказаться от закона об экстрадиции

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-04T10:59:39+03:00

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Тринадцать недель жители Гонконга добиваться отмены закона об экстрадиции на материковый Китай. Несогласованные властями митинги переходили не раз в столкновения с полицией. Причем пострадавшие были и с той, и с другой стороны. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила, что в середу, 4 сентября, вероятно объявят об отмене закона, вызвавшего волну протестов.

- Это решение будет означать, что правительство, наконец, выполняет одно из пяти требований протестующих, - сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

Законодательный совет должен открыться в октябре после летних каникул. Планируется, что законопроект снимут, не дожидаясь этого времени.

На решение Лам повлияла встреча с лидерами 19 городов две недели назад. Они убедили, что протесты остановить становится все труднее, а столкновения с полицией становятся все более ожесточенными. Глава администрации Гонконга должна встретиться со своими союзниками, выступающими за отмену закона днем 4 сентября в своей официальной резиденции в Доме правительства.

Помимо официального снятия законопроекта, протестующие попросили правительство создать комиссию по расследованию действий полиции по борьбе с протестами, предоставить амнистию арестованным, прекратить характеризовать протесты как беспорядки.

ИСТОЧНИК KP.RU