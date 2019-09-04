2019-09-04T13:02:40+03:00
Политика

Власти Гонконга начали процедуру отзыва вызвавшего протесты проекта

Речь идет о законе об экстрадиции вероятных преступников в материковый Китай
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава администрации Гонконга Кэрри ЛэмГлава администрации Гонконга Кэрри ЛэмФото: REUTERS
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм официально объявила о начале процедуры окончательного отзыва скандального законопроекта об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений лиц на территорию материкового Китая.

Таким образом власти мегаполиса выполнили одно из пяти требований участников массовых протестов. О решении было объявлено на встрече Лэм с парламентариями в ее резиденции, передает SCMP.

Законодательный совет откроется лишь в октябре, но проект об экстрадиции планируется снять, не дожидаясь завершения каникул.

Сайт kp.ru писал, что в числе других требований протестующих значится также создание комиссии по расследованию действий полиции в отношении участников акций, предоставление амнистии арестованным активистам, а также отказ от использования термина "беспорядки" в описании устраиваемых гонконгцами массовых собраний.

Студенты атаковали шоппинг-мол в Гонконге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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