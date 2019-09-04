Россия начала обучать турецкие войска работе с С-400
Российская сторона начала обучать турецкие войска работе с зенитно-ракетными комплексами С-400. Курсы подготовки, в который принимают участие ВВС Турции, стартовал 1 сентября и продлится четыре месяца.
Планируется, что обучение будет завершено 2 января 2020 года. Такие сроки ранее озвучивал Ян Новиков, генеральный директор концерна «Алмаз-Антей», сообщает RT.
Турция закупила российские С-400 вопреки угрозам США. Западные партнеры страны предлагали отказаться от российского вооружения и рассмотреть в качестве альтернативы американское оружие.
Руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир отметил, что российские ракетные системы C-400 вновь начнут поступать в Турцию в 2020 году - это будет второй этап контракта.
ИСТОЧНИК KP.RU