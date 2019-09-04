2019-09-04T13:24:44+03:00
В мире

Россия начала обучать турецкие войска работе с С-400

Планируется, что программа будет завершена 2 января 2020 года
Елена АКИМОВА
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Турецкие военные приступили к обучению работе с ЗРК С-400Турецкие военные приступили к обучению работе с ЗРК С-400Фото: REUTERS
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Российская сторона начала обучать турецкие войска работе с зенитно-ракетными комплексами С-400. Курсы подготовки, в который принимают участие ВВС Турции, стартовал 1 сентября и продлится четыре месяца.

Планируется, что обучение будет завершено 2 января 2020 года. Такие сроки ранее озвучивал Ян Новиков, генеральный директор концерна «Алмаз-Антей», сообщает RT.

Турция закупила российские С-400 вопреки угрозам США. Западные партнеры страны предлагали отказаться от российского вооружения и рассмотреть в качестве альтернативы американское оружие.

Руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир отметил, что российские ракетные системы C-400 вновь начнут поступать в Турцию в 2020 году - это будет второй этап контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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