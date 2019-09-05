США до конца года испытают свою новую ракету, ранее запрещенную ДРСМД
В этом году американские военные проведут испытания своей новой баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, которая ранее была запрещена российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Об этом заявил первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер.
«Запланировано провести испытание баллистической ракеты до конца года», - сказал он на специальной конференции в Defence News.
Другой представитель Пентагона, и.о. министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти, сообщил, что новые высокоточные и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой Соединенные Штаты развернут «в начале 2020-х годов». Американский военачальник подчеркнул, что по своей дальности они будут «выходить за рамки Договора о РМСД».
Напомним, как писал сайт kp.ru, действие ДРСМД было прекращено 2 августа, а уже на следующий день Пентагон объявил, что приступил к разработке ракет, которые ранее были запрещены Договором. Спустя неполных три недели США испытали новую крылатую ракету.
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Ну, вот, американское «шило» и вылезло из дырявого мешка Дональда Трампа: всего 18 дней прошло после официального выхода США из Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД), а Пентагон успешно (с первого раза!) испытал новую крылатую ракету. И с большой помпой показал это по телевидению (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU