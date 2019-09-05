США до конца года испытают свою новую ракету, ранее запрещенную ДРСМД

СЕГОДНЯ 01:26 2019-09-05T01:37:37+03:00

В Пентагоне планируют провести испытания баллистической ракеты средней дальности до конца года Фото: REUTERS

В Пентагоне заявили, что через пару лет начнут разворачивать высокоточные и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой

Изменить размер текста: A A

В этом году американские военные проведут испытания своей новой баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, которая ранее была запрещена российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер.

«Запланировано провести испытание баллистической ракеты до конца года», - сказал он на специальной конференции в Defence News.

Другой представитель Пентагона, и.о. министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти, сообщил, что новые высокоточные и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой Соединенные Штаты развернут «в начале 2020-х годов». Американский военачальник подчеркнул, что по своей дальности они будут «выходить за рамки Договора о РМСД».

Напомним, как писал сайт kp.ru, действие ДРСМД было прекращено 2 августа, а уже на следующий день Пентагон объявил, что приступил к разработке ракет, которые ранее были запрещены Договором. Спустя неполных три недели США испытали новую крылатую ракету.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вот для чего США разрывали ракетный Договор с Москвой

Вашингтон испытал ракету, которая стала уже вторым шагом к разрушению системы мировой безопасности. Третий шаг – последний (подробности).

КСТАТИ

Томагавк войны: Ракетные испытания США доказывают, что выход Вашингтона из ДРСМД планировался годами

Ну, вот, американское «шило» и вылезло из дырявого мешка Дональда Трампа: всего 18 дней прошло после официального выхода США из Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД), а Пентагон успешно (с первого раза!) испытал новую крылатую ракету. И с большой помпой показал это по телевидению (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU