Соловьев: Украину ждут новые войны

СЕГОДНЯ 02:26 2019-09-05T02:43:32+03:00

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Журналист и популярный российский телеведущий Владимир Соловьёв считает, что вскоре на Украине могут начаться новые войны, из-за чего Киеву станет не до «возвращения Донбасса». Об этом он заявил в эфире своей передачи на телеканале «Россия 1».

По словам телеведущего, киевские власти сейчас ведут страну по пути «России девяностых», разрушая экономику и приводя к обнищанию целый ряд областей. К тому же, борьба нынешнего президента Владимира Зеленского с контрабандой, по мнению Соловьёва, может вызвать недовольство «серьёзных людей с серьёзным оружием».

«И они скажут: «А зачем нам такая Украина?». И вы будете бороться уже с ними», - сказал тележурналист.

В итоге, как отметил Владимир Соловьёв, властям Незалежной придется «забыть о Донбассе» и пытаться урегулировать другие, более серьёзные конфликты.

«У вас другие войны будут на территории», - подытожил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пообещал урегулировать вооруженный конфликт на юго-востоке страны за полгода. Причем, по его словам, даже не важно, как украинские власти это сделают: «посредством приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения Минска» – то есть, Минских соглашений.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны несколько лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU