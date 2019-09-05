2019-09-05T03:23:09+03:00
Происшествия

Вор, укравший телефоны у Бондарчука и Миронова, показал необычную татуировку

Левое предплечье задержанного уголовника украшает кот в шляпе и со связкой ключей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Задержанный пытался утаить своего кота от оперативников, но в итоге ему пришлось показать татуировкуЗадержанный пытался утаить своего кота от оперативников, но в итоге ему пришлось показать татуировкуФото: кадр с оперативного видео
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У вора, который умудрился украсть дорогие айфоны актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова прямо на съемочной площадке, оказалась очень необычная татуировка на левом предплечье – кот в шляпе со связкой ключей и большим бантом.

Правда, задержанный пытался утаить своего кота от оперативников, сначала он продемонстрировал только портрет женщины на правой руке, но в итоге ему пришлось показать и это тату. Как сообщает сайт mk.ru, изображение кота в шляпе с ключами – признак профессионального домушника.

К слову, выяснилось, что у злоумышленника довольно богатое криминальное прошлое: воровать он начал еще в детстве, а пару лет назад вышел из колонии, где и обзавелся «профессиональным» знаком отличия опытного квартирного вора.

Напомним, как писал сайт kp.ru, телефоны у звезд российского кино пропали из гримерок, куда похититель прошел под видом работника студии. Накануне стало известно, что задержан подозреваемый – житель Москвы, ранее судимый за кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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