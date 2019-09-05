2019-09-05T03:40:20+03:00
Политика

Лавров: Называть Китай «старшим братом России» неправильно

Глава МИД РФ рассказал об отношениях современного Пекина с Москвой
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Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что называть современный Китай «старшим братом России» неправильно, а отношения нашей страны с любым другим государством выстраиваются взаимной выгоды и без диктата с какой-либо стороны.

«Считаю, что такими категориями характеризовать отношения России и Китая, да и вообще отношения между какими-либо двумя странами, по крайней мере отношения, в которых Россия участвует, неправильно», - так глава МИД ответил на вопрос о «старшем брате» в интервью газете «Известия».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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