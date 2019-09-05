2019-09-05T10:55:28+03:00
Политика

Медведчук: встреча «нормандской четверки» откладывается

По словам украинского политика, Киев все еще не знает, что сделать для реализации Минских соглашений
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. ФОТО: Алексей Дружинин/ТАССГлава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. ФОТО: Алексей Дружинин/ТАСС
Изменить размер текста:

Следующая встреча «нормандской четверки» откладывается из-за вопроса реализации Минских соглашений. Соответствующую точку зрения высказал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук на Восточном экономическом форуме.

«Пока об этом договориться не удалось. Но я думаю, что это связано с тем, что Украина еще до конца не определилась по основным вопросам реализации минских соглашений», - передает ТАСС слова украинского политика.

По словам Медведчука, в Киеве есть признание «безальтернативности» Минских соглашений, но нет понимания как они будут реализовываться и насколько согласна команда президента Украины Владимира Зеленского со всеми положениями документа.

Ранее в Кремле сообщали, что дата следующего саммита «нормандской четверки» пока не определена, но отметили «активизацию» переговоров по возобновлению встреч в «нормандском формате».

Напомним, после состоявшейся накануне встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко заявил, что саммит на высшем уровне может состояться в ближайшее время, поскольку в ходе переговоров советников были достигнуты «определённые успехи».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скворцова не исключила введение четырехдневной рабочей недели
"Заморозки и мокрый снег": В Гидрометцентре предупредили россиян о неблагоприятной погоде в начале сентября
Продукты с пометкой «эко» запретят продавать в пластиковых упаковках
Медведчук заявил об успешных переговорах между Украиной и РФ по обмену заключенными
В Японии более 30 человек пострадали после столкновения поезда с грузовиком
Скворцова: закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря 2019
В Британии пассажир самолета заменил не вышедшего на рейс пилота
Три крупных банка инвестируют в малмыжский проект
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
Малайзийский премьер засомневался в нейтральности расследований по MH17
Несколько миллионов номеров телефонов пользователей Facebook утекли в Интернет
Абэ планирует обсудить с Путиным проблему мирного договора
Захарова назвала памятные мероприятия в Польше «колоссальным информационным фейком»
Власти Сочи нашли жилье для выселенного из пансионата онкобольного