Медведчук: встреча «нормандской четверки» откладывается
Следующая встреча «нормандской четверки» откладывается из-за вопроса реализации Минских соглашений. Соответствующую точку зрения высказал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук на Восточном экономическом форуме.
«Пока об этом договориться не удалось. Но я думаю, что это связано с тем, что Украина еще до конца не определилась по основным вопросам реализации минских соглашений», - передает ТАСС слова украинского политика.
По словам Медведчука, в Киеве есть признание «безальтернативности» Минских соглашений, но нет понимания как они будут реализовываться и насколько согласна команда президента Украины Владимира Зеленского со всеми положениями документа.
Ранее в Кремле сообщали, что дата следующего саммита «нормандской четверки» пока не определена, но отметили «активизацию» переговоров по возобновлению встреч в «нормандском формате».
Напомним, после состоявшейся накануне встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко заявил, что саммит на высшем уровне может состояться в ближайшее время, поскольку в ходе переговоров советников были достигнуты «определённые успехи».
ИСТОЧНИК KP.RU
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