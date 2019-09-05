На главном храме Росгвардии установили кровлю
Строительство главного храма войск национальной гвардии РФ выходит на финишную прямую. Уже закончены монолитные работы и кирпичная кладка, сейчас строители завершают кровельные работы. Общая площадь кровли, изготовленной из традиционной листовой меди, составляет более 650 квадратных метров.
- Это природный и износостойкий материал и к тому же один из первых металлов, который стали использовать при строительстве храмов, - говорит представитель генерального подрядчика Алексей Кузнецов.
При возведении храмового комплекса в честь святого равноапостольного князя Владимира применяются самые современные строительные технологии.
Следующий этап - отделочные и внутренние инженерные работы, установка иконостаса и размещение церковной утвари. Несмотря на стройку, по воскресеньям и в дни православных праздников здесь уже проходят богослужения. Прихожане храма, строительство которого завершится в 2020 году, - не только военнослужащие, но и простые верующие Балашихи.
ИСТОЧНИК KP.RU