На главном храме Росгвардии установили кровлю

СЕГОДНЯ 20:28 2019-09-05T20:28:27+03:00

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Строительство главного храма войск национальной гвардии РФ выходит на финишную прямую. Уже закончены монолитные работы и кирпичная кладка, сейчас строители завершают кровельные работы. Общая площадь кровли, изготовленной из традиционной листовой меди, составляет более 650 квадратных метров.

- Это природный и износостойкий материал и к тому же один из первых металлов, который стали использовать при строительстве храмов, - говорит представитель генерального подрядчика Алексей Кузнецов.

При возведении храмового комплекса в честь святого равноапостольного князя Владимира применяются самые современные строительные технологии.

Следующий этап - отделочные и внутренние инженерные работы, установка иконостаса и размещение церковной утвари. Несмотря на стройку, по воскресеньям и в дни православных праздников здесь уже проходят богослужения. Прихожане храма, строительство которого завершится в 2020 году, - не только военнослужащие, но и простые верующие Балашихи.

ИСТОЧНИК KP.RU