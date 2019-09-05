Пенс поддержал выход Великобритании из Евросоюза

СЕГОДНЯ 22:52 2019-09-05T22:59:31+03:00

Британцы собираются выйти из ЕС уже не первый год Фото: REUTERS

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Американские власти поддержали идею выхода Британии из ЕС. Это озвучил Майк Пенс во время переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об итогах встречи сообщили в Белом доме.

- Вице-президент выразил поддержку суверенному решению покинуть ЕС, которое принял народ Соединенного Королевства, -сказано в сообщении.

Американцы намерены заключить с Британией соглашение о свободной торговле как только будет завершен Brexit.

Напомним, 4 сентября палата общин британского парламента приняла законопроект об отсрочке выхода страны из ЕС до 31 января 2020 года. Первый референдум по выходу из Евросоюза в Британии состоялся в 2006 году.

Во время обсуждения важной темы в парламенте Великобритании, один из депутатов уснул и стал героем мемов в интернете. На него ополчились не только коллеги, свое недовольство высказал даже популярный актер Хью Лори.

ИСТОЧНИК KP.RU