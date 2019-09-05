Пенс поддержал выход Великобритании из Евросоюза
Американские власти поддержали идею выхода Британии из ЕС. Это озвучил Майк Пенс во время переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об итогах встречи сообщили в Белом доме.
- Вице-президент выразил поддержку суверенному решению покинуть ЕС, которое принял народ Соединенного Королевства, -сказано в сообщении.
Американцы намерены заключить с Британией соглашение о свободной торговле как только будет завершен Brexit.
Напомним, 4 сентября палата общин британского парламента приняла законопроект об отсрочке выхода страны из ЕС до 31 января 2020 года. Первый референдум по выходу из Евросоюза в Британии состоялся в 2006 году.
Во время обсуждения важной темы в парламенте Великобритании, один из депутатов уснул и стал героем мемов в интернете. На него ополчились не только коллеги, свое недовольство высказал даже популярный актер Хью Лори.
ИСТОЧНИК KP.RU