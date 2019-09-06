Адвокат Кокорина и Мамаева рассчитывает на обоснованное решение по УДО
Адвокат осужденных за хулиганство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Юрий Падалко надеется на законное и обоснование решение суда по условно-досрочному освобождению его подзащитных.
Такая фраза прозвучала в пятницу, 6 сентября, перед началось выездного заседания, которое будет проходить в исправительной колонии №4. Именно там отбывают свои сроки осужденные на полтора года спортсмены.
"Надеемся на лучшее. Думаю, судом будет принято законное и обоснованное решение. Пришло заявление от представителя Дениса Пака: они отдают все на усмотрение суда. Слов о том, что они против, там нет", - цитирует РИА Новости адвоката.
Защитник подчеркнул, что футболисты чувствуют себя хорошо. Жалоб нет.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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