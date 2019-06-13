Начнут футбольный сезон за решеткой: Мамаеву и Кокорину оставили реальные сроки

Вот уже полгода вся страна следит за громким делом футболистов Кокорина и Мамаева. И если раньше эти фамилии знали лишь фанаты, то теперь любая домохозяйка, которая найдёт десять отличий вратаря от голкипера с лёгкостью отличит нападающего "Зенита" от полузащитника "Краснодара".

Решающий тайм судебных разбирательств стартовал в Мосгорсуде в среду, 13 июня. Апелляцию подали адвокаты спортсменов, недовольные решением Пресненского суда, впаявшего им реальные сроки.

На поле, точнее в зале суда, собрались все участники процесса. И тут тоже все как в футболе: защита, нападение, судья. А вот с фанатами не густо. Жены на заседание не явились, а из родственников было только мама Александра Кокорина. Как и на прежних заседаниях она горько плакала. Учитывая резонанс истории, в суд доставили самих футболистов, хотя обычной процедурой для апелляционных заседаний является конференц-связь с осужденными. Их разместили в специальном боксе за стеклом. Судя по улыбкам, ребята полны надежд на победу.

За свое поведение футболисты получили реальные сроки - 1 год 5 месяцев и 1,5 года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот скамейка потерпевших оказалась пуста. Никто из них на заседание не явился.

- Прошу всех встать, прошу садиться, - начала с лёгкой разминки заседание судья.

40 минут понадобилось на оглашение жалоб адвокатов. Послушать их, так футболисты не то что не хулиганы, а святые люди: сговора между ними не было, общественный порядок не нарушали, а если и били, то за дело и не первыми. Прокурор доводы не поддержала.

А вот осуждённые, когда им предоставили слово, были эмоциональны.

- Я прошу справедливости. Вы отвечаете за судьбы людей и наказание должно быть разумным, - заявил Александр Кокорин.

- А я просить ничего не хочу, - явно на эмоциях начал речь Павел Мамаев. - 8 месяцев просил, а что толку? Это не суд и не следствие, а просто шоу. Уверен, что сегодня ничего не изменится.

- Ну что же вы нервничаете. Не стоит, - успокоила судья Рыжова - Переходим к вопросу эксперта.

В зал суда пригласили эксперта-криминалиста Сергея Пичугина. Его, как свидетеля не успели опросить во время суда первой инстанции. В процесс его пригласил адвокат Павла Мамаева.

- Бюро независимых экспертиз изучило 2 видеозаписи. На них конфликт 2 мужчин . Под номерами 1 и 2. На кадрах видно как мужчина 1 первым нанёс удар мужчине 2, - начал рассказ Сергей Пичугин.

- Опишите мужчину 1, - попросил адвокат.

- В шапке белого цвета - это мужчина 1.

А зале начался шум. Те, кто видел видео сразу поняли. Номер 1 это тот самый водитель Соловчук. Выходит, по мнению эксперта , это он первый ударил Павла Мамаева.

- Откуда у вас видео? - поинтересовалась прокурор.

- От руководителя бюро.

- То есть у вас только фрагмент?

- Да, только 2 файла.

Прокурор, которая изначально не была против допроса эксперта заявила, что не доверяет его мнению.

- Нам непонятно откуда взято видео и почему изучена лишь его часть. Да и сам эксперт не заслуживает уважения. Его стаж всего полтора года,- заявила прокурор Анастасия Зверева

Прения сторон открыла сторона обвинения. Требования оказались весьма предсказуемы: оставить приговор суда без изменений.

А вот адвокаты говорили долго. Умело жонглируя статьями уголовного кодекса и конституции РФ, они не забывали и давить на жалость.

- Посмотрите на этих ребят - это же спортсмены, гордость нации, - начала речь Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина. - Мой подзащитный помогал шести детским домам. Он человек щедрой души. И команда от него не отказалась. Он в СИЗО получил звание чемпиона России по футболу. Его возвращения ждут многие. А еще из-за всей этой истории он может стать инвалидом. Год назад он перенёс операцию на колене и ему никак нельзя в колонию, он там погибнет.

Адвокат Мамаева бы не столь сентиментален.

- Это показательный судебный процесс , который идёт в разрез с законом. Первый приговор основан на несуществующих данных. Павел нанес удар Соловчику, но не из хулиганских побуждений, а из-за личной неприязни. Это совершенно другая статья. За это в тюрьму не сажают. По Паку никаких действий он не совершал вообще,- заверил Игорь Бушманов.

Сразу после прений слово дали осуждённым.

- По-человечески прошу вас... Я хочу вернуться в спорт, увидеть родителей, семью. Дайте шанс исправиться и доказать, что мы нормальные люди. Мы очень устали. Сколько можно в этом разбираться. Есть же видео, посмотрите почти взмолился Александр Кокорин.

Павел Мамаев признался, что не верит, в правосудие.

- Радостно, что близок конец этого всего. Уже до смешного. Ведь должна быть логика. Да совершили преступление. Но 8 месяцев , этого же достаточно. Ну, нет тут 213 статьи. Нам пишут письма в СИЗО тысячи людей. Мы осознали свои ошибки, сделали выводы. И значит надо было пройти этот этап. В лагерь? Зачем? Мы больше пользы приносили и могли бы приносить. Обычная мужская драка перечеркнула все хорошее. Спасибо всем, кто поддерживал. Хочется домой. Сегодня сюда пришла жена, но с детьми ее не впустили. Я скучаю.

В традиционном последнем слове футболисты вновь просили отпустить их на свободу. Улыбки смутили судью, которая поинтересовалась в причинах такого хорошего настроения.

- Ваша честь, а что нам плакать? - ответил вопросом на вопрос Александр Кокорин. - Я недавно общался с человеком, который осуждён за убийство по неосторожности. Так вот знаете, какой у него срок? Год и 4. А у меня год и 6 за два удара. Это разве не смешно?

Но судье было не до смеха. Что происходило в совещательной комнате, осталось за кадром. Но приговор осуждённые слушали уже без улыбок.

Чуда, которое рассчитывали футболисты не случилось. Приговор Пресненского суда оставили практически без изменений.

Александр и Кирилл Кокорины получили 1 год и 6 месяцев общего режима, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий по 1 году 5 месяцев колонии.

Сколько же спортсмены проведут в тюрьме? 8 месяцев в СИЗО приравнены к одному году в колонии. То есть фактически футболисты реально должны просидеть по 5-6 месяцев. Но с некоторыми оговорками. Во-первых, впереди ещё апелляция в Мосгорсуде, где она могут добиться смягчения наказания на несколько месяцев. Кроме того, защита уже сейчас может подавать документы на условно-досрочное освобождение - половину срока Кокорины, Мамаев и Протасовицкий уже отсидели.

Напомним, Пресненский суд Москвы назначил футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву полтора года и один год и пять месяцев колонии общего режима соответственно.

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кокорин получит золотую медаль чемпиона России, а Павел Мамаев - благодарность от ФСИН

После победы в чемпионате России главный тренер "Зенита" сказал, что хотел бы и дальше видеть в команде Александра (подробности)

В ТЕМУ

Александр Кокорин будет отбывать срок в колонии общего режима, потому что он не сантехник

Андрей Ромашов - адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, что его подзащитный не намерен досиживать свой срок в СИЗО (подробности)

Адвокаты футболистов Кокорина и Мамаева обжаловали приговор

В громком судебном деле футболистов Кокорина и Мамаева наметился новый, но вполне ожидаемый поворот. Адвокаты спортсменов обжаловали вынесенный 8 мая приговор Пресненского суда Москвы. Второй тайм судебный баталий стоит ждать уже в июне. (подробности)