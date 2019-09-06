2019-09-06T11:01:30+03:00
В мире

Китай не будет полностью реставрировать Великую стену

Власти надеются сохранить подлинный облик постройки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Великая Китайская стена постепенно исчезаетВеликая Китайская стена постепенно исчезаетФото: REUTERS
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Власти КНР не планируют реставрировать Великую Китайскую стену полностью в надежде сохранить ее подлинный облик. Такое заявление сделала советник правительства Пекина, бывший заместитель главы управления города по вопросам культурного наследия Юй Пин.

Она напомнила, что, согласно требованиям ЮНЕСКО и государственного комитета по охране культурного наследия страны, следует оберегать прежде всего первоначальное состояние исторических построек.

"Этот вопрос слишком масштабный, и в настоящий момент я относительно уверенно могу сказать, что у Китая нет плана по полному восстановлению Великой Китайской стены", - подчеркнула Юй Пин.

По ее словам, восстановительные работы проводятся, но минимальные. Речь идет, прежде всего, об укреплении наиболее опасных участков стены и предотвращении разрушения. Так, например, самый посещаемая пекинская зона (Бадалин) отреставрирована уже на 7% (37,5 километра). И туристы часто говорят о том, что участок слишком новый для древнего памятника, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что с 1 июня 2019 года доступ на Бадалин был ограничен из-за огромного количества желающих посетить достопримечательность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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