Следствие просит заочно арестовать основателя компании "Рольф"

СЕГОДНЯ 12:08 2019-09-06T12:38:40+03:00

Обвиняемый в хищении Сергей Петров был объявлен в международный розыск

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет России ходатайствует о заочном аресте основателя автомобильной компании "Рольф" Сергея Петрова, который обвиняется в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

По версии следствия, сейчас бизнесмен находится за рубежом. Его уже объявили в международный розыск.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Петрова С. А, Кафкалия Г. и Луковецкого Т. М.", - цитирует ТАСС представителя суда.

Слушания по делу начнутся в самое ближайшее время.

Сайт kp.ru писал, что в конце июня в офисах одного из крупнейших российский автодилеров в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Следствие заподозрило, что глава холдинга Сергей Петров еще в 2014 году заключил фиктивную сделку на покупку акций офшорной компании и вывел в австрийский банк четыре миллиарда рублей. Сам бизнесмен и бывший гендиректор "Рольфа" Татьяна Луковецкая успели выехать за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU