2019-09-07T08:49:40+03:00
Политика

Из СИЗО "Лефортово" выехали автобусы, предположительно, с украинцами

В субботу, 7 сентября, между Москвой и Киевом должен состояться обмен заключенными
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

От следственного изолятора "Лефортово" отъехали автобусы, в которых, предположительно, находятся украинские военные, задержанные за нарушение границы России во время провокации в Керченском проливе.

Напомним, что именно в субботу, 7 сентября, между Москвой и Киевом должен состояться обмен заключенными.

Согласно данным РИА Новости, речь идет о двух белых автобусах

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп хочет разместить пострадавших от урагана на круизных лайнерах
МВД Эстонии создает резерв для борьбы с "зелеными человечками"
Со дна Балтийского моря исчезла 800-килограммовая обсерватория
Гора Кебнекайсе потерял статус высочайшего пика Швеции из-за потепления
Пять человек скончались от курения электронных сигарет в США
Погода в Москве на 7 сентября 2019 года: местами пройдет кратковременный дождь
Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах достигло 43
На Филиппинах произошел взрыв
В Китае заявили о готовности купить сельскохозяйственную продукцию у США
В Германии водитель Porsche на тротуаре сбил пешеходов
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Израиль нанес ответный удар по сектору Газа
Посольство РФ в США проверяет информацию о гибели россиянки на борту судна в Калифорнии
Индия не смогла высадить свой космический аппарат на Луне
По Израилю из сектора Газа выпустили пять ракет
В США провели испытания четырех баллистических ракет Trident II
Среди погибших на борту туристического судна в Калифорнии могла быть россиянка