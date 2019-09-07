Из СИЗО "Лефортово" выехали автобусы, предположительно, с украинцами

СЕГОДНЯ 08:47 2019-09-07T08:49:40+03:00

В субботу, 7 сентября, между Москвой и Киевом должен состояться обмен заключенными

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От следственного изолятора "Лефортово" отъехали автобусы, в которых, предположительно, находятся украинские военные, задержанные за нарушение границы России во время провокации в Керченском проливе.

Напомним, что именно в субботу, 7 сентября, между Москвой и Киевом должен состояться обмен заключенными.

Согласно данным РИА Новости, речь идет о двух белых автобусах

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ИСТОЧНИК KP.RU