Из СИЗО "Лефортово" выехали автобусы, предположительно, с украинцами
В субботу, 7 сентября, между Москвой и Киевом должен состояться обмен заключенными
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От следственного изолятора "Лефортово" отъехали автобусы, в которых, предположительно, находятся украинские военные, задержанные за нарушение границы России во время провокации в Керченском проливе.
Напомним, что именно в субботу, 7 сентября, между Москвой и Киевом должен состояться обмен заключенными.
Согласно данным РИА Новости, речь идет о двух белых автобусах
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ИСТОЧНИК KP.RU
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