2019-09-07T12:56:10+03:00
Политика

Зеленский помиловал 16 участников обмена, в том числе россиян

Соответствующий указ был опубликован в субботу, 7 сентября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 заключенных из списка на обмен с Россией, в числе которых есть граждане РФ. Соответствующий указ был опубликован в субботу, 7 сентября.

При этом стоить отметить, что многие россияне покинули Киев без помилования, поскольку в их отношении еще не были вынесены приговоры.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24