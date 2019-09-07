Зеленский помиловал 16 участников обмена, в том числе россиян

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-07T12:56:10+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 заключенных из списка на обмен с Россией, в числе которых есть граждане РФ. Соответствующий указ был опубликован в субботу, 7 сентября.

При этом стоить отметить, что многие россияне покинули Киев без помилования, поскольку в их отношении еще не были вынесены приговоры.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU