Зеленский помиловал 16 участников обмена, в том числе россиян
Соответствующий указ был опубликован в субботу, 7 сентября
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Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 заключенных из списка на обмен с Россией, в числе которых есть граждане РФ. Соответствующий указ был опубликован в субботу, 7 сентября.
При этом стоить отметить, что многие россияне покинули Киев без помилования, поскольку в их отношении еще не были вынесены приговоры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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