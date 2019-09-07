«Обнадеживающий знак»: Ангела Меркель прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-07T15:32:43+03:00

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Ангела Меркель отреагировала на проведенную Россией и Украиной процедуру обмена заключенными. По мнению Канцлера Германии это «обнадеживающий знак». Заявление было опубликовано на странице официального представителя кабинета министров ФРГ в твиттер.

- Я рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые смогут вернуться на Родину, - гласит текст послания. – Обмен заключенными между Россией и Украиной – это подающий надежду знак. Необходимо и дальше работать над реализацией минских соглашений.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен задержанными по формуле "35 на 35". В числе 35 россиян, журналист Кирилл Вышинский, который ранее находился под арестом на территории Украины. Из-за обвинений в госизмене и поддержке ДНР он провел в заключении больше года. 28 августа Вышинского отпустили из зала суда «под личное обязательство».

ИСТОЧНИК KP.RU