"Обмен состоялся": В Кремле приветствуют возвращение россиян домой

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-07T14:11:21+03:00

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Обмен заключенными между Россией и Украиной прошел успешно. В Кремле приветствуют возвращение граждан на родину. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - сказал представитель Кремля.

При этом он не стал уточнять, кто находится в списка, назвав лишь фамилию главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU