"Обмен состоялся": В Кремле приветствуют возвращение россиян домой
Украина освободила несколько десятков удерживаемых лиц
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Обмен заключенными между Россией и Украиной прошел успешно. В Кремле приветствуют возвращение граждан на родину. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - сказал представитель Кремля.
При этом он не стал уточнять, кто находится в списка, назвав лишь фамилию главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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