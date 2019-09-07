Вернувшихся в Киев украинских моряков наградили орденами и кортиками

СЕГОДНЯ 18:57 2019-09-07T18:59:18+03:00

Моряки вернулись в Киев в результате обмена задержанными между Россией и Украиной Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

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Освобожденные в рамках обмена с Россией украинские моряки получили ордена и новые воинские звания. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины. Напомним, украинцы были задержаны на территории России 25 ноября 2018 года – пять кораблей нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды России. Их задержали погранкорабли ФСБ. Оказалось, вооружены они бронебойным ракетным комплексом «Фагот», способным поражать массивные цели.

Украинские моряки были задержаны и почти год не могли вернуться в Киев. Родственники военных просили вмешаться в ситуацию президента Украины Владимра Зеленского, который в итоге решился на телефонный разговор с Владимиром Путиным. Итогом этих переговоров стала юридическая процедура взаимного обмена задержанными между странами 7 сентября.

- Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики, - сообщает украинское ведомство.

Моряки проходят медосмотр, после чего их отпустят домой.

ИСТОЧНИК KP.RU