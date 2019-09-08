Путин и Макрон обсудили по телефону дату проведения саммита в «нормандском формате»

СЕГОДНЯ 20:43 2019-09-08T20:53:54+03:00

Саммит пройдет в Париже по предложению Макрона Фото: REUTERS

Встреча пройдет в ближайшие недели в Париже

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В ближайшие недели во Франции состоится саммит «нормандской четверки». Напомним, местом проведения встречи глав стран станет Париж по предложению президента Франции. Эммануэль Макрон обсудил с Владимиром Путиным сроки проведения предстоящего события. Как сообщает Елисейский дворец, саммит состоится в ближайшие две недели.

- Подтверждён взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках нормандского формата, - сообщили в администрации президента России.

Нормандский формат предполагает участие глав четырех стран: Германии, России, Франции и Украины. Встречу в Париже обсудили в телефонном разговоре Владимир Путин и Владимир Зеленский в день двухстороннего обмена задержанными.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что накануне проведения саммита должна пройти подготовка - встреча внешнеполитических помощников лидеров России, Германии, Франции и Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU