В Кремле не называют конкретных дат проведения «нормандского» саммита

СЕГОДНЯ 21:52 2019-09-08T21:57:42+03:00

Ранее стало известно, что встреча глав государств пройдет в ближайшие две недели

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата проведения саммита во Франции пока не определена. В Елисейском дворце ранее выступили с заявлением, что встреча состоится в ближайшие две недели.

- Конкретных дат проведения саммита пока нет, -сообщил Песков.

По предложению президента Франции Эммануэля Макрона саммит, в котором примут участие главы четырех стран, Германии, России, Франции и Украины, пройдет в Париже. В телефонном разговоре с Макроном Владимир Путин обсудил детали предстоящей встречи. В Кремле об итогах этих переговоров сообщил так – «подтверждён взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках нормандского формата».

Переговоры пройдут после того, как завершится подготовка встречи советниками и министрами иностранных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU