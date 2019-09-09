2019-09-09T16:17:11+03:00
Политика

Шойгу: Ситуация в Персидском заливе нормализуется, если не задерживать иранские танкеры

Министр обороны выступил после обсуждения обстановки вокруг Ирана
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Шойгу: ситуация в Персидском заливе нормализуется, если не задерживать иранские танкерыШойгу: ситуация в Персидском заливе нормализуется, если не задерживать иранские танкерыФото: REUTERS
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Ситуация в Персидском заливе должна нормализоваться без дополнительных мер, если прекратить практику задержания иранских танкеров по всему миру. Соответствующие заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Если не вмешиваться и не перехватывать иранские танкеры по всему миру в нарушение международного права, то какие-либо дополнительные стабилизирующие меры не потребуются», - сказал глава Минобороны по итогам обсуждения ситуации в Персидском заливе на встречи глав внешнеполитических и военных ведомств России и Франции в формате «2+2».

Шойгу сообщил, что главы МИД и Минобороны двух стран пришли к выводу, что ситуация в заливе должна нормализоваться.

Напомним, 4 июля, власти Гибралтара заявили о задержании нефтетанкера Grace 1, который вез сырую нефть из Ирана, объяснив свои действия тем, что судно нарушило нефтяное эмбарго. Позже суд Гибралтара продлил задержание танкера до 19 июля и взял под арест капитана и старшего помощника Grace 1. Тегеран назвал такие действия актом пиратства со стороны Великобритании. В ответ 19 июля Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero в Ормузском проливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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