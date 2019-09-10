2019-09-10T02:27:45+03:00
Политика

Европол сообщил, что на стороне ВСУ в Донбассе воевали выходцы с Северного Кавказа

По данным европейских правоохранителей, в зону конфликта на востоке Украины отправились как минимум два кавказских боевика, побывавших до этого в Ираке и Сирии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Европол выявил участие кавказских боевиков в конфликте на востоке УкраиныЕвропол выявил участие кавказских боевиков в конфликте на востоке УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне украинских силовиков участвовали выходцы с Северного Кавказа, которые до этого, вероятно, воевали в рядах боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористический группировки) в Ираке и Сирии.

Об этом говорится в докладе Европола, посвященном террористическим угрозам в 2018 году. В частности, в документе полицейского агентства ЕС отмечается, что от австрийских правоохранителей поступили данные, что «по меньшей мере два боевика, выходцев с Северного Кавказа, отправились в зону конфликта на востоке Украины, где они воевали на украинской стороне», передает РИА Новости.

Напомним, власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине. Ранее сообщалось, что украинская армия за год «операции объединенных сил» потеряла более тысячи военнослужащих: почти 220 человек были убиты, около 840 ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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