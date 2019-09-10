Британские депутаты отказались назначать внеочередные парламентские выборы
Британские депутаты уже второй раз отвергли предложение главы правительства страны Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы. Во время повторного голосования в Палате общин эту идею поддержали 293 законодателя при необходимых 434 голосах, против высказались 46 депутатов.
После нового провала попытки переизбрать парламент в середине октября премьер-министр Великобритании заявил, что «оппозиция хочет вновь отложить Brexit, не считаясь с мнением тех, кто голосовал за выход страны из ЕС».
«Она во второй раз подряд отказала народу в праве высказаться в ходе всеобщих выборов. Если Палата общин не способна сделать выбор, то она никому не даст его сделать», - приводит его слова ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник, 9 сентября, парламент Великобритании официально приостановил свою работу до 14 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»