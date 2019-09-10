2019-09-10T03:56:24+03:00
Политика

Британские депутаты отказались назначать внеочередные парламентские выборы

При повторном голосовании предложение премьера Джонсона поддержали 293 законодателя
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Великобритании Борис ДжонсонПремьер-министр Великобритании Борис ДжонсонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британские депутаты уже второй раз отвергли предложение главы правительства страны Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы. Во время повторного голосования в Палате общин эту идею поддержали 293 законодателя при необходимых 434 голосах, против высказались 46 депутатов.

После нового провала попытки переизбрать парламент в середине октября премьер-министр Великобритании заявил, что «оппозиция хочет вновь отложить Brexit, не считаясь с мнением тех, кто голосовал за выход страны из ЕС».

«Она во второй раз подряд отказала народу в праве высказаться в ходе всеобщих выборов. Если Палата общин не способна сделать выбор, то она никому не даст его сделать», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник, 9 сентября, парламент Великобритании официально приостановил свою работу до 14 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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