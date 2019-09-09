Помощник Зеленского рассказал, как прошел его разговор с Путиным
Состоявшийся накануне обмена заключенными телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным был конструктивным и проходил на равных условиях. Об этом рассказал помощник лидера незалежной Андрей Ермак.
Сайт kp.ru писал, что беседа состоялась в субботу, 7 сентября. Первым о ней сообщил сам Зеленский, который прибыл в аэропорт "Борисполь" встречать освобожденных соотечественников.
"Это был равный разговор двух президентов. <...> Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождения", — сказал Ермак в интервью "Украинской правде".
Он подчеркнул, что во время беседы никто не поднимал голос. Никаких изменений в договоренностях также не было.
Согласно же данным Кремля, во время разговора главами государств обсуждались предстоящая встреча в "нормандском формате" и реализации минских соглашений.
Зеленский о разговоре с Путиным.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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