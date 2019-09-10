2019-09-10T16:34:30+03:00
Политика

Пушков: «русский шпион» нужен США для раскрутки версии о «вмешательстве» России в выборы

Сенатор прокомментировал новую «шпионскую историю» американских СМИ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Алексей ПушковАлексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вашингтон раскручивает новую «шпионскую историю» для поддержки версии о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы в США. Соответствующим образом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал историю с «русским шпионом».

«В США раскручивают новую «шпионскую историю» в поддержку стареющей версии о «вмешательстве России в выборы» (…) История мутная, цель ясная», - написал политик в своем Twitter.

Пушков отметил, что «застрельщиками» истории «как обычно» выступают CNN и New York Times. По словам сенатора, эти СМИ рассказывают о шпионе, который «непонятно кем работал, но все и обо всех якобы знал».

Напомним, накануне CNN написал о том, что Вашингтон два года назад эвакуировал своего «высокопоставленного шпиона внутри российского правительства» Олега Смоленкова, поскольку агент был близок к провалу. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что мужчина работал в администрации президента России, но его должность не относилась к категории высших.

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Вначале это казалось очередным неуклюжим вбросом американских СМИ на тему «русских шпионов»: некий высокопоставленный московский чиновник работал на ЦРУ, а когда возникла угроза провала, его два года назад пришлось эвакуировать… (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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