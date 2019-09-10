2019-09-10T21:07:30+03:00
Политика

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что сообщения об американском шпионе в России «фактически некорректны»

Речь идет о бывшем сотруднике МИД России, который сбежал из страны несколько лет назад
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США отреагировали на сообщения о бывшем сотруднике МИД России, которого подозревают в шпионаже в интересах США. Чиновник Олег Смоленков с семьёй бесследно исчезли в Черногории два года назад. Вскоре появилась информация, что он находится в США. Телеканал CNN со ссылкой на чиновников, имена которых журналисты не стали раскрывать, сообщил, что Смоленкова якобы вывезли в Америку сотрудники разведки штатов.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что сообщения об американском шпине в России «фактически некорректны».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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