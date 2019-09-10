2019-09-10T23:29:40+03:00
Политика

На Украине заподозрили в «пророссийской направленности» три телеканала

Депутаты Верховной рады предложили создать спецкомиссию для расследования их деятельности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Депутат ВР от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим РабиновичДепутат ВР от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим РабиновичФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Депутаты Верховной рады от партий «Слуга народа» и «Голос» заподозрили три украинских телеканала в «пророссийской направленности» и предложили создать специальную следственную комиссию, которая должна изучить и оценить их деятельность.

О такой инициативе своих коллег сообщил в своем Telegram-канале нардеп от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович, уточнив, что речь идет о каналах NewsOne, «112 Украина» и ZIK.

Парламентарий подчеркнул, что такие предложения – это продолжение преследования оппозиционных телеканалов, напомнив о недавнем обстреле здания канала «112 Украина» из гранатомета и требовании лишить лицензии NewsOne.

«Сегодня наша главная задача – не думать, кто организовал эту травлю (об этом мы все равно узнаем), а наша главная задача – защищать телеканалы, защищать журналистику, защищать свободу слова на Украине», - приводит слова Рабиновича ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Национальной совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с просьбой аннулировать лицензию NewsOne из-за «разжигание вражды» после того, как канал предложил провести между Киевом и Москвой телемост «Надо поговорить».

Десятки митингующих пришли к телеканалу NewsOne на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кабуле прогремел мощный взрыв
CNN: Трамп настороженно относится к американским шпионам в чужой стране
«Теперь я в кофре»: Робот Федор показал, как его доставали из космического корабля
Нетаньяху пообещал сделать Иорданскую долину частью Израиля
Самолет, летевший в Анталью, развернулся над Черным морем и возвращается в Россию
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги: Нетаньяху эвакуировали службы безопасности
Телефонный террорист сообщил об угрозе взрыва на Красной площади в Москве
Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций за терроризм
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что сообщения об американском шпионе в России «фактически некорректны»
«Мы не вмешиваемся»: В Кремле отставку Болтона посчитали внутренним делом США
Компания Apple показала новый iPhone 11
Главный приз международного конкурса фотожурналистики выиграл итальянец
На границе Грузии и Армении произошло два землетрясения магнитудами 5,2 и 4,2
В приложении Юла появились бесплатные звонки
Супруга осужденного Виктора Бута сообщила, что США отказываются менять ее мужа даже на 15 американцев
Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона
Москвич украл из кассы магазина 700 тысяч рублей и сбежал от жены в Армению
Обвиняемый в шпионаже бывший сотрудник МИД РФ бросил больную мать
Минздрав: Законопроект о повышении возраста продажи алкоголя могут принять до конца года
США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета России