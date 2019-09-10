На Украине заподозрили в «пророссийской направленности» три телеканала
Депутаты Верховной рады от партий «Слуга народа» и «Голос» заподозрили три украинских телеканала в «пророссийской направленности» и предложили создать специальную следственную комиссию, которая должна изучить и оценить их деятельность.
О такой инициативе своих коллег сообщил в своем Telegram-канале нардеп от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович, уточнив, что речь идет о каналах NewsOne, «112 Украина» и ZIK.
Парламентарий подчеркнул, что такие предложения – это продолжение преследования оппозиционных телеканалов, напомнив о недавнем обстреле здания канала «112 Украина» из гранатомета и требовании лишить лицензии NewsOne.
«Сегодня наша главная задача – не думать, кто организовал эту травлю (об этом мы все равно узнаем), а наша главная задача – защищать телеканалы, защищать журналистику, защищать свободу слова на Украине», - приводит слова Рабиновича ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Национальной совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с просьбой аннулировать лицензию NewsOne из-за «разжигание вражды» после того, как канал предложил провести между Киевом и Москвой телемост «Надо поговорить».
Десятки митингующих пришли к телеканалу NewsOne на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU
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