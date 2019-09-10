На Украине заподозрили в «пророссийской направленности» три телеканала

СЕГОДНЯ 23:25 2019-09-10T23:29:40+03:00

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Депутаты Верховной рады от партий «Слуга народа» и «Голос» заподозрили три украинских телеканала в «пророссийской направленности» и предложили создать специальную следственную комиссию, которая должна изучить и оценить их деятельность.

О такой инициативе своих коллег сообщил в своем Telegram-канале нардеп от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович, уточнив, что речь идет о каналах NewsOne, «112 Украина» и ZIK.

Парламентарий подчеркнул, что такие предложения – это продолжение преследования оппозиционных телеканалов, напомнив о недавнем обстреле здания канала «112 Украина» из гранатомета и требовании лишить лицензии NewsOne.

«Сегодня наша главная задача – не думать, кто организовал эту травлю (об этом мы все равно узнаем), а наша главная задача – защищать телеканалы, защищать журналистику, защищать свободу слова на Украине», - приводит слова Рабиновича ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Национальной совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с просьбой аннулировать лицензию NewsOne из-за «разжигание вражды» после того, как канал предложил провести между Киевом и Москвой телемост «Надо поговорить».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719151" frameborder="0"></iframe> Десятки митингующих пришли к телеканалу NewsOne на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU