2019-09-11T01:11:58+03:00
В мире

Пхеньян объявил об испытании «сверхбольшой реактивной системы залпового огня» в КНДР

Испытаниями нового северокорейского оружия лично руководил Ким Чен Ын
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен ЫнПредседатель Госсовета КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Северная Корея накануне утром под руководством главнокомандующего страны Ким Чен Ына успешно испытала «сверхбольшую реактивную систему залпового огня», сообщает официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении традиционно не уточняется, какие именно снаряды были запущены 10 сентября, однако отмечается, что «верховный руководитель и главнокомандующий», контролировавший испытательные запуски, остался доволен их результатами.

Как писал сайт kp.ru, ранее южнокорейские военные сообщили, что северные соседи во вторник утром снова запустили два «неопознанных снаряда» в восточном направлении. По данным Сеула, запуск был произведен из провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР. Оба снаряда пролетели около 330 километров и упали в Японское море.

Это испытание в Северной Корее стало уже восьмым по счету за короткий промежуток времени – с 25 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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