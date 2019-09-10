Запущенные в КНДР снаряды пролетели 330 км
Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что оба запущенных северными соседями «неопознанных снаряда» пролетели около 330 километров и упали в Японское море, передает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее издание сообщило, что ранним утром во вторник, 10 сентября, Пхеньян снова запустил два снаряда в восточном направлении. По данным военных Сеула, запуск был произведен из провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР.
Нынешнее испытание в Северной Корее стало уже восьмым по счету за короткий промежуток времени – с 25 июля. Стоит отметить, что в последние месяцы северокорейские военные под «личным руководством» Ким Чен Ына не только произвели несколько запусков баллистических ракет, но и построили подводную лодку. Технические данные субмарины и испытанных снарядов не раскрываются, однако ЦТАК каждый раз сообщает, что это самое передовое оружие в мире.
ИСТОЧНИК KP.RU