2019-09-10T06:06:43+03:00
В мире

Запущенные в КНДР снаряды пролетели 330 км

По данным южнокорейских военных, обе ракеты упали в Японское море
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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По данным южнокорейских военных, КНДР снова запустила два снаряда в сторону Японского моряПо данным южнокорейских военных, КНДР снова запустила два снаряда в сторону Японского моряФото: REUTERS
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Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что оба запущенных северными соседями «неопознанных снаряда» пролетели около 330 километров и упали в Японское море, передает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее издание сообщило, что ранним утром во вторник, 10 сентября, Пхеньян снова запустил два снаряда в восточном направлении. По данным военных Сеула, запуск был произведен из провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР.

Нынешнее испытание в Северной Корее стало уже восьмым по счету за короткий промежуток времени – с 25 июля. Стоит отметить, что в последние месяцы северокорейские военные под «личным руководством» Ким Чен Ына не только произвели несколько запусков баллистических ракет, но и построили подводную лодку. Технические данные субмарины и испытанных снарядов не раскрываются, однако ЦТАК каждый раз сообщает, что это самое передовое оружие в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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